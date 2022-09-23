Але є в росії новина, яка турбує росіян знаяно більше, ніж обмін полоненими. І яка змушує їх не лише ламати собі руки чи стрімголов тікати до кордонів, а й навіть виходити на акції протесту проти війни. І ця новина - оголошена часткова мобілізація. За даними ЗМІ, призвати у військо в росії планують понад мільйон солдат. Хоча пєсков це й заперечує. Хоча ще тиждень тому він заперечував саму можливість мобілізації. Тож хто куди тікає з росії? І як у федерації відбувається полювання на чоловіків - розкаже далі Марина Біленька.

Кордон росії з Казахстаном. А це - російсько-монгольський рубіж. Гігантська автомобільна черга на сухопутному кордоні рф із Грузією.

Ні, це всі поспішають не на оксамитовий сезон. Це так росіяни тікають із вітчизни-матушки від мобілізації. Охочі перетнути грузинський кордон напередодні вишикувалися у 8-кілометрову чергу і з'єднали своїми автівками 2 села, - пишуть користувачі у соцмережах.

Аби швидше вислизнути з мордора, один з "патріотів" поділився лайфхаком,

Пришлось купить самокат, чтобы пройти российско-грузинскую границу. Если ты на самокате, либо велосипеде, либо на роликах, то ты становишься в первый ряд. Сразу же проходишь границу. Соответственно, единственное что нужно будет сделать - пройти 8 км. Проехать, пройти, вот сейчас вот таким вот образом.

При чому придбати двоколісний транспорт можна просто на кордоні. У російських соцмережах заявляють про 50-кілометрові черги на деяких КПП між рф і Фінляндією. А - ще про відмову у пропуску.

Утім фінська влада ці повідомлення спростовує. Країна залишається єдиною в Євросоюзі, яка вільно дозволяє перетнути свій рубіж громадян рф із шенгенськими візами.

Еліас Лайне, заступник начальника пропуску на російсько-фінляндському кордоні Ваалімаа:

Порівняно з минулим тижнем, трафік збільшився. Якщо ми поглянемо на вчорашній день, наприклад, там було понад тисячу вихідних і вхідних автівок, у порівнянні з минулим тижнем. Було 4 тисячі перетинів, а вчора зафіксували - понад 5 тисяч.

Водночас у Єврокомісії готуються представити спільну позицію щодо запитів на в'їзд до ЄС від росіян, які тікають світ за очі - від мобілізації.

Держави-члени, на думку регулятора, мають оцінювати кожен конкретний випадок. Та влада Німеччини вже заявила, що готова надати притулок росіянам:

Ненсі Фазер, міністерка внутрішніх справ Німеччини:

Кожен, хто сміливо виступає проти режиму президента володимира путіна і наражає себе на велику небезпеку, може подати заяву про надання притулку в Німеччині через політичне переслідування.

При цьому Німеччина доєдналася до спільної заяви "Великої сімки", з осудом мобілізації. І погрожує за неї новими санкціями.

Відреагував на рішення путіна і президент України.

Володимир Зеленський, президент України:

Російське рішення про мобілізацію - це відверте визнання, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала й посипалась. І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян Росії - це не щось там на ТБ чи в Інтернеті, а те, що зайшло в кожен російський дім.

Поки країни заходу вирішують долю російських уклоністів - ті тікають у "дружні" й безвізові країни.

У міжнародних терміналах москви - величезні черги на рейси за кордон. Переважна більшість пасажирів - чоловіки.

Кому менше 35-ти років - мають пройти співбесіду перед паспортним контролем. За даними ЗМІ, найчастіше питають про таке:

- Коли купив квиток?

- Чи є зворотній?

- Мета поїздки?

- Чи служив у армії?

- Яка причина, якщо не служив?

- Чи збираєтесь повертатися?

Після підписання путіним указу про часткову мобілізацію, росіяни за кілька годин розмели всі квитки на міжнародні авіарейси до безвізових для них країн.

А нові квитки тепер коштують подекуди півмільйона рублів...

Тож мобілізація по-російськи йде повним ходом. І поки в москві й пітері вручають повістки на кожному розі. ВБурятії, наприклад, їх приносять додому - навіть вночі.

Повістку зокрема вручили батькові п'ятьох дітей, який ніколи не служив, - жаліється його дружина. Вона записала звернення, яке стало вірусним у мережі.

У теорії - так. На практиці - принцип один - побільше гарматного мʼяса. Бо у планах - зібрати мільйон солдат. Росіяни в соцмережах жаліються, що воєнкоми приходять і за мертвими, і за чоловіками з інвалідністю.

А на Далекому Сході серед мобілізованих росіян уже є перші втрати. Ну і про якість цих вояк - говорити не приходиться. Бо їхня головна зброя - та, що має 40 градусів:

І хоча в деяких регіонах росіяни покірно, хоч і невпевненою ходою, сідають в автобуси - у деяких містах жителі намагаються дати відсіч воєнкомам.

І головним ухилянтом виявивися... Кадиров! Бо заявив - у Чечні мобілізації не було, мовляв, он план і так перевиконали.

Та насправді Кадиров просто боїться протестів у республіки. Як от - у Дагестані, де люди вийшли до військкомату, а потім - перекрили федеральну трасу.

А так з представником військкомату сваряться жінки Кабардино-Балкарії.

Російські телеграм канали повідомляють і про відчайдуху, який вистрибнув з вікна одного з військкоматів благовєщєнська і втік. Тим часом користувачі придумали черговий лайфхак для ухилення.

Коротше б'єте на плечі тризуб зі словами "Слава Україні". На подив у військкоматі пояснюєте, що ви генетичний українець. На питання, чи готові ви воювати за вітчизну, ухильно відповідаєте: доїдемо - побачимо. Далі буде купа проблем, але призивати вас не будуть.

Жарти-жартами, та у деяких регіонах уже два дні палають військкомати. Невдоволені росіяни мобілізували коктейлі з запальною сумішшю. Лише сьогодні намагалися підпалити 2 комісаріати, - повідомляє російське опозиційне видання "Медуза".

Глобальніше продемонструвати супротив громадян закликають активісти руху "Весна". Нові акції плануються у суботу з 5-ї години вечора.