Скільки ще можна призвати українців до лав ЗСУ: Арестович дав відповідь [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що на території України проживає близько 40 мільйонів людей, у випадку необхідності армію нашої держави можна суттєво збільшити. Про це він сказав в ефірі YouTube-каналу "Фегін Live".
Посадовець зазначив, що у країни є мобілізаційний потенціал.
Якщо бракуватиме людей для оборони, то буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5,5 мільйона осіб.
Він припустив, що Захід може допомогти Україні озброїти та вдягнути нових військових.
Водночас Арестович вказав, що наразі студентів не призивають до армії. Однак, за його словами, може бути таке, що "підуть взагалі всі чи дуже багато хто".
Якщо в росії мобілізують мільйон, то про який виїзд ви кажете? Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла, чи хочете вирішити свої особисті проблеми з навчанням у Сорбоні чи Оксфорді?
по темі
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов розповів про те, що кремль був змушений оголосити мобілізацію в країні через загрозу режиму президента рф
Два джерела видання назвали план запровадити воєнний стан "небажаним, але можливим"
У суботу, 24 вересня, сили ЗСУ збили російський російський бомбардувальник Су-34
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання завдань у Північній операційній зоні
Прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що у Кремлі знову висловилися про переговорний процес рф із Україною