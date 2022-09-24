Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що на території України проживає близько 40 мільйонів людей, у випадку необхідності армію нашої держави можна суттєво збільшити. Про це він сказав в ефірі YouTube-каналу "Фегін Live".

Посадовець зазначив, що у країни є мобілізаційний потенціал.

Якщо бракуватиме людей для оборони, то буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5,5 мільйона осіб.

Він припустив, що Захід може допомогти Україні озброїти та вдягнути нових військових.

Водночас Арестович вказав, що наразі студентів не призивають до армії. Однак, за його словами, може бути таке, що "підуть взагалі всі чи дуже багато хто".