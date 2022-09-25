Масовий відтік чоловіків із росії триває ось уже четвертий день поспіль

На росії в одному з сіл мобілізували усіх чоловіків! Повістки отримали 59 місцевих жителів Тюменово. Це Кемеровська область. Повідомляють ЗМІ. До лав російської армії - не призвали з села лише двох жінок та дітей.

Водночас американський інститут вивчення війни не виключає, що росія може примусово мобілізувати українських військовополонених і змусити їх воювати на своєму боці.

А ще напередодні путін підписав закон, за яким росіянам за дезертирство або неявку на службу за призовом загрожує в'язниця до 10 років. Зокрема, у кремлі обговорюють можливість запровадження воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон. І ймовірно, про це й говоритиме путін на Федеральних зборах 30 вересня. Анна Басова продовжить тему.

Звичайний день в аеропорту Єревана. Графік прибуття щільний, літаки сідають у столиці один за одним. З 17 рейсів на табло 11 - із росії. І це лише протягом години.

Вадим, ІТ-спеціаліст із росії:

Как только мобилизация началась, сразу первая мысль, что нужно к вам.

Руслан, ІТ-спеціаліст із росії:

Здесь буду работать удаленно у себя. Дальше не знаю, может быть, Дубай. Может быть, если нормализуется обстановка... Скажем так, как только нормализуется, я вернусь в россию.

Масовий відтік чоловіків із росії триває ось уже четвертий день поспіль. Квитки до Вірменії та Туреччини - куди ще літають російські авіалінії - розкуплені задовго наперед. Біля сухопутних кордонів черги сягають 10-15 кілометрів. Ось ці всі люди прагнуть потрапити до Фінляндії - поки та ще пускає з російськими паспортами.

Сергій, громадянин рф:

Коли путін тільки-но виголосив свою промову, я одразу зібрав речі та поїхав прямо до Фінляндії. Туди неможливо долетіти з росії, але я знайшов дешевий варіант із Гельсінкі до Стамбула. Шенгенська віза в мене є, тому головне - перетнути кордон.

Тікати й справді є від чого, кажуть тамтешні правозахисники. Адже повістки розсилають усім - у прямому сенсі цього слова.

Олександра Гармажапова, президент фонду вільної Бурятії:

Призывают пенсионеров, призывают студентов, призывают людей с инвалидностью, призывают многодетных отцов, мертвецов... Это бесконечно.

Хто не має змоги виїхати - у відчаї йде на акції протесту. Щоправда, на одного протестувальника припадає по декілька бійців ОМОНу.

Найбільші порушники - жінки чи люди з особливими потребами.

Поліцейське свавілля кремль уже, так би мовити, узаконив. Президент путін напередодні підписав низку законів. За якими на 10 років саджатимуть кожного, хто відмовиться їхати на війну, тікатиме з армії, добровільно здаватиметься в полон ЗСУ - чи навіть просто не з'явиться до військкомату.

Та для багатьох перспектива швидкої смерті в окопі - менше зло, ніж російська тюрма.

Страхи матерів призовників небезпідставні. Адже поки офіційні російські медіа показують, як озброюють новобранців...

...телеграм-каналами ширяться реальні відео, в якому стані зброя, яку щойно вручили в руки солдатам у Приморському краї. Автомати іржаві.

...пацанам-танкистам такую шляпу выдали ...нууу, я ничего комментировать не буду.

А щоб ще краще воювалося, призовникам роздають... шаманські обереги.

Кому не вистачило амулетів, опановують власні страхи самостійно - так би мовити, підручними засобами.

Найзавзятішим захисникам росії допомога знадобилася ще на пункті призову.

Застегните ему портки, а! Боец невидимого фронта... Давай, одевайся, не позорь российскую армию!

Щоб пришвидшити набір, призовники подекуди з власної ініціативи допомагають владі. Це відео зафільмували поблизу військкомату в Омській області. Залучені до служби резервісти категорично не хочуть служити самостійно - та тягнуть із собою до автобуса поліцію та росгвардію. Ті, щоправда, їхати відмовляються.

Офіційно кремль планує залучити на війну проти України 300 тисяч резервістів. А неофіційно - щоб не сіяти паніку - цифри значно амбітніші - мільйон осіб. За дивним збігом, саме в цю пору в росії почалася справжня пошесть пожеж у військкоматах. А в Тольятті Самарської області коктейль Молотова полетів у будівлю міської адміністрації.