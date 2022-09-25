Виступ російського диктатора й тези, які він озвучив 21 вересня, навряд чи стали якимось "одкровенням" для світу. Адже, вкотре йшлося про агресивну політику Заходу та ядерний шантаж. Втім, дещо таки змінилося - жести та міміка путіна.

Фахівці порівняли лютневе та вересневе звернення вождя й поділилися своїми висновками з нашою колегою Кариною Вакарєвою. Що ж не так з путіним? Та про що говорить його тіло? Дивіться далі.

За роки свого правління президент росії володимир путін навчився приховувати свої емоції. Однак, після невдалого бліцкригу та численних поразок "другої армії світу" кремлівському фюреру, схоже, дедалі важче маскувати розгубленість, гнів та розпач.

Мною принято решение о проведении "специальной военной операции".

"Спецоперація". З цього слова путін почав повномасштабну війну в Україні. Лютнева промова лідера окупантів рясніла пропагандистськими кліше.

Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

Юрій Ірхін, психолог-криміналіст:

24-го февраля он был уверен в себе. Он излучал эту уверенность в себе. Он был убеджен в своих утверджениях, он был убеджен в своих высказываниях. То есть, он знал, что он говорит и верил в то, что говорит.

Контрольовані жести, розставлені акценти та холодний погляд - у російського диктатора сумнівів у своїх силах не було.

Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты.

Юрій Ірхін, психолог-криміналіст:

Где-то были легкие проявления ехидства, такого сарказма и усмешек - "ну для нас это ерунда, плевое дело. Мы сейчас все раз и решим". Тем самым он демонстрировал свое превосходство.

Та схоже, "спецоперація" пішла не за планом.

Указ о частичной мобилизации подписан.

Вересневе звернення кремлівського диктатора не на жарт сполошило росіян. Бо ж за указом путіна, ряди рашистів, які вже 211 днів "беруть Київ за три доби", поповнять 300 тисяч мобілізованих.

В судьбе нашего народа - останавливать тех, кто рвется к мировому господству.

Донедавна впевнений та категоричний, путін тепер - ніби виправдовувався.

Здесь он в победу уже не верит, в светлое будущее он тоже не верит.

На четвертій хвилині своєї промови - російський диктатор робить невелику вимушену паузу.

Главные цели - освобождение (пауза) всей территории Донбасса - были и остаются неизменными.

Олександр Іванов, фізіогноміст:

В цей момент в нього неймовірно пересихає горло. Це говорить про те, що для нього це найболючіша точка взагалі.

Фахівці з мови тіла досконало вивчили звернення путіна. Фізіогноміст Олександр Іванов певний - особливу емоцію у вождя викликають перемовини.

Олександр Іванов, фізіогноміст:

Коли мова йде про ці перемовини - він просто губить контроль над собою. Сіпається все тіло і дуже хаотично. Тобто, він дуже велику ставку робив на ці перемовини й вони не відбуваються.

Очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву фактически было дано прямое указание сорвать все договоренности.

Юрій Ірхін, психолог-криміналіст:

Видите, как играет вот эта мышца и носик сжимается. - Про що це говорить? - Это злость и лють просто. Он взбешен.

Бо ж "визволителям" в Україні були не раді. Десятки загиблих генералів, ганебна втеча орків з півночі України та вдалий контрнаступ ЗСУ на Харківщині "вдарили" по авторитету очільника Кремля.

Юрій Ірхін, психолог-криміналіст:

С оптимистически настроенного, скажем так, уверенного в себе - он поменялся до пессимиста, неуверенного в себе.

Воинские подразделения республик (запинається) Донбасса действуют планомерно, грамотно.

Олександр Іванов, фізіогноміст:

В нього сіпається права рука, що каже про те, що він не контролює ситуацію.

Примусова мобілізація тільки загострить процес невдоволення російською владою - переконаний військовий експерт Сергій Кузан.

Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці:

В російському суспільстві парадокс - є підтримка війни, вони хочуть перемогти Україну та українців, але от саме бути долученими, брати участь безпосередньо та чимось жертвувати за рахунок цієї війни, вони не готові.

А ще відразу після нашумілої промови путіна -

Андрій Миселюк, політолог:

Всі авіаційні квитки, які були доступні у безвізові країни - вони були розкуплені. Тобто, потенційні жертви мобілізації почали бігти з країни.

Не зважаючи на крах утопічних імперських планів і колосальні втрати у війні, путін вперто веде росію і себе особисто до неминучої загибелі.

Юрій Ірхін, психолог-криміналіст:

Он и психопат, он и невротик, и истерик, иногда, и шизофреник. Вот он озвучил перспективу применения ядерного оружия - он потенциально готов его применить.

Та на щастя, схоже, не всі у Кремлі - самогубці. "Дворцовий переворот" чи громадянська війна у росії - більш реальні сценарії перемоги світу над рашизмом. А поки ерефія стрімко падає у прірву - Україна стоїть і вистоїть.