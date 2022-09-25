Окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
Черговий обстріл Краматорська. 2 ракети С-300. Пошкоджено лікарню, багатоквартирні будинки та гаражі. Без жертв.
Повідомляється, що постраждала будівля лікарні - там пошкоджено багато вікон. Також частково вибито вікна у двоповерховому житловому будинку поряд. Друга ракета впала неподалік від гаражного кооперативу. Пошкоджено частину гаражів. Обійшлося без загиблих та поранених.
Нагадаємо, що вночі росіяни масово обстріляли Донецьку область.
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