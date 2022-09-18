Центр Краматорська потрапив під ракетний обстріл (фото, відео) [ Редагувати ]
У ніч на 18 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська на Донеччині.
Внаслідок обстрілу постраждав готель і економіко-гуманітарний інститут. Обидві будівлі залишились без вікон.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вночі окупанти вдарили по Нікополю, є поранені.
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