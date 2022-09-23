Збірна Угорщини з футболу в гостях із рахунком 1:0 обіграла команду Німеччини у матчі п'ятого туру групового етапу групи 3 дивізіону A Ліги націй. Зустріч відбулася у п'ятницю у Лейпцигу.

Єдиний гол на 17-й хвилині забив Адам Салаї.

Збірна Угорщини набрала 10 очок у п'яти матчах, команда є групи 3 дивізіону A, німці йдуть третіми (6).

Поточний розіграш Ліги націй є третім в історії. Матчі групового етапу завершаться 27 вересня. Чинним переможцем турніру є збірна Франції.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй.