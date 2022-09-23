Угорщина сенсаційно обіграла німців у Лізі націй [ Редагувати ]
Збірна Угорщини з футболу в гостях із рахунком 1:0 обіграла команду Німеччини у матчі п'ятого туру групового етапу групи 3 дивізіону A Ліги націй. Зустріч відбулася у п'ятницю у Лейпцигу.
Єдиний гол на 17-й хвилині забив Адам Салаї.
Збірна Угорщини набрала 10 очок у п'яти матчах, команда є групи 3 дивізіону A, німці йдуть третіми (6).
Поточний розіграш Ліги націй є третім в історії. Матчі групового етапу завершаться 27 вересня. Чинним переможцем турніру є збірна Франції.
Нагадаємо, збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй.
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