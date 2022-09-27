Відновити душевну рівновагу красою допомагають у Чернівцях переселенцям. У тамтешньому ботанічному саду для людей проводять безкоштовні тематичні екскурсії. Ботанічний сад Чернівецького національного університету є одним з найстаріших в Україні. Його заснували в другій половині 19 сторіччя. Разом з перселенцями відновлювала рівновагу й наша Ольга Лучек.

Світлана з маленьким Кирилом - переселенці з Харківщини. Рідний дім залишити їм довелося ще навесні. Нині живуть у Чернівцях. Жінка розповідає, до нового життя в умовах війни адаптуватися було нелегко. Стреси, пригнічення, страх за рідних, котрі залишилися під обстрілами і невідомість… Все це неабияк вплинуло на психологічний стан молодої мами.

Світлана, переселенка з Харківської області:

Переживаємо за родичів, бо вони ще там залишилися, звичайно страшно за них, а ми так адаптувалися в принципі нормально. Відволіктися якось, якщо сидіти лише у телефоні і тільки дивитися новини і новини - це просто можна якби…треба слідкувати за новинами, але й потрібно відволікатися, то от ми зараз якраз так і робимо.

На безкоштовну екскурсію ботанічним садом прийшли чимало переселенців. Пані Марину природа Буковини захоплює, але вона сумує за своїм маріупольським морем, а ще степами і рідними стежками. У Чернівцях жінка вже два місяці, і щоранку прокидається з думкою, що вже на день ближче до Перемоги. І хоча краса тут відволікає, перед очима - руїни рідного Маріуполя.

Марина, переселенка з Маріуполя:

Їхали повз драмтеатр, через 15 хвилин туди попала авіабомба. Нам дуже пощастило, що ми вирвались. Поки він в окупації, ми туди не повернемось, в ДНР ми не будемо жити аж ніяк, тому поки що тут. Ми сумуємо за морем, там зовсім інший клімат, там зараз ще тепло, ну нічого, ми пристосовуємося, як тільки буде звільнено місто, ми туди повернемося, будемо відбудовувати все-все.

Поки відвідувачі насолоджуються екскурсією, за колекцією троянд доглядає пані Ірина. Жінка з самісінького ранку порпається, аби кожна квітка мала достойний вигляд.

Ірина Полянська, працівниця Ботанічного саду Чернівецького національного університету:

134 сорти. - Важко за ними догляддати? - Не важко, саме главне любити свою роботу. Люди цікавляться, розповідаю як доглядати, скільки разів підживлювати, як на зиму підкопувати.

У ботанічному саду зібрали найрізноманітніші рослини з різних куточків планети. Тут ростуть навіть тридцятиметрові тюльпанові дерева, котрим більше 200 років. І ще безліч екзотичних квітів. Працівники саду вже переймаються підготовкою до зими, адже багато їхніх підопічних дуже вибагливі до тепла.

Тетяна Деревенко, директорка Ботанічного саду Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича:

У нас велике господарство, як в кожному ботанічному саду і воно вимагає постійного підтримання. Ми зараз не знаємо як будемо зимувати, тому що унас і так оренжерея 10 років в стані реконструкції, а як тепер буде з опаленням, ми абсолютно не знаємо.

Працівники ботсаду пропонують не лише подивитися на їхні рослини, а й попрацювати з ними, аби відновити ментальне здоров'я.