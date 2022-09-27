З російського полону до рідного Марокко повернувся Брагім Саадуне: що йому довелося пережити [ Редагувати ]
Він нарешті вдома! З російського полону до рідного Марокко повернувся Брагім Саадуне. Іноземний легіонер захищав Маріуполь. І був за крок до страти - у росії суд йому виніс смертельний вирок!
Новина про обмін для 21-річного хлопця стала надмістичною. Він вже у це не вірив і навіть не сподівався. Про те, що йому довелося пережити - Брагім Саадуне розказав нашій Ніні Коломієць.
Ці кадри - у червні цього року облетіли весь світ. На лаві підсудних - троє захисників Маріуполя, британці Ейден Еслін і Шон Піннер, а також марокканець Брагім Саадуне.
Шон Пінер – військовополонений:
Ми були на промзоні Маріуполя. Було прийнято рішення відходити звідти - точно не знаю, куди. Близько 4 ранку ми залишили територію…
Два товариші - британці Шон та Ейден - мають бойовий досвід. Останніми роками обидва жили в Маріуполі.
Ми не військові туристи, як деякі могли б подумати. Такі не затримуються тут надовго, я ж на службі уже 4-ий рік, я був одним із перших британських десантників серед морських піхотинців України.
Приклад двох британців надихнув і 21-річного Брагіма Саадуне із Марокко. Хлопець навчався у київському університеті, та вирішив покинути навчання, коли на Україну стала сунути російська орда. Він вступив до лав Збройних Сил України.
Вот, встретил своего подписчика. Зовут Брагим, фамилию я не запомнил. - Саадун. Сам момент пленения тяжело пережил? - Ну да, конечно, да.
У полоні - іноземні захисники Маріуполя стали героями численних роликів російських пропагандистів. А ще - жертвами свавілля та беззаконня, що панує у квазіреспубліках. У Донецьку самоназвані служителі Феміди винесли усім трьом бранцям смертельний вирок!
Грубим порушенням Женевських конвенцій та законів цивілізованого світу росія спровокувала міжнародний скандал!
Роберт Джерік, політик з Великої Британії:
Це найбільш кричуще порушення міжнародного законодавства, цих людей треба негайно звільнити та повернути сім'ям. Це судовий шоу-процес у радянському стилі.
Мета - врятувати марокканця Брагіма Саадуне - об'єднала його друзів у Києві.
Муїз - друг Брагіма Саадуне:
Все обвинения - это просто цирк, это абсурд. Он любил Украину, он хотел для Украины сделать много и это был один из тех способов показания своей любви. Также и личные цели - получить боевой опыт, познакомиться с новыми людьми, иметь другой опыт в жизни.
Із Муїзом ми познайомилися влітку. Хлопець тоді очолив інформаційну кампанію порятунку свого друга. До справи підключили міжнародних правозахисників, Європейський суд із прав людини. Кілька місяців боротьби за життя захисника Маріуполя - дали результат.
Муїз - друг Брагіма Саадуне:
При помощи адвоката у нас связь появилась с Брагимом, мы начали обмениваться письмами. Он мне оттуда пишет - он в шоке, он в таком шоке, что сейчас просто не может два слова связать. И он верит в то, что это все прекратиться. Это не республики, это террористические организации. Им дали смертный приговор уже и они ждали его исполнения.
Новина про обмін Брагіма стала цілковитою несподіванкою - і для друзів, і для родичів полоненого!
Рустем Умеров, голова Фонду державного майна України:
10 військовополонених - громадяни Хорватії, Швеції, Марокко, Великобританії та США у безпеці та звільнені з полону. Зараз ми знаходимось у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріаді, звідки з партнерами готуємо їх подальше перевезення до їхніх країн.
Тахер Саадуне, батько звільненого в'язня Брагіма Саадуне:
Було втручання Наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Дякую йому та всім принцам королівства Саудівської Аравії. Ще одна хороша новина: мій син приїхав до країни Двох священних мечетей. Я щасливий і дякую всьому світу, який виявив свою солідарність із нами.
Нині Брагім - удома з родиною. Розповідати про те, що довелося пережити, журналістам поки що не готовий. Друзі кажуть - після російського полону йому ще довго доведеться приходити до тями.
Муїз - друг Брагіма Саадуне:
Их там жестко избивали, на них психологически действовали. Приходят, их просто вот так бросают и бьют ногами, на них прыгают, писают на людей. В общем, ужасно.
Та все це вже позаду. І вже незабаром - завдяки Брагіму та іншим звільненим із полону захисникам України - світ із перших вуст дізнається про численні злочини росіян, їхні варварські та звірячі повадки. А ще - про жорстокість і безглуздість розв'язаної рашистами війни в Україні.
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