Росію накрила хвиля протестів проти мобілізації. Люди виходять на вулиці у Дагестані, Якутії, Махачкалі. Щоправда масовими ці протести назвати складно. Але хай там як - Україна йде назустріч навіть запеклому ворогу! Гарантує життя - кожному солдату армії рф, який здасться у полон. А от як саме це можна зробити? Ніна Коломієць вивчала варіанти.

Масові протести проти мобілізації у Дагестані. Хороводи довкола силовиків - у Якутії. І навіть стрілянина у російських військкоматах!

А це - величезні черги в аеропортах. І на дорогах росії, що ведуть якнайдалі від вітчизни. Тисячі громадян країни-агресора роблять усе можливе й неможливе, аби втекти від оголошеної путіним мобілізації.

Володимир Зеленський, Президент України:

Объявленная в россии преступная мобилизация не зря была названа самими же гражданами россии"могилизацией". Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть, других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни, им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат.

І ці порожні місця командири армії вбивць і мародерів готові заповнювати силоміць…

Ваши действия дискредитируют использование войск российской федерации.

…або хитрощами.

А че такое? Почему в 11 часов ночи приходят раздают повестки, что завтра уже должен явиться?

І тут, мов у якійсь потворній святковій акції, - жодних обмежень! До війська беруть усіх - і юних, і старих, і з досвідом, і без!

Не призывать граждан, которые не проходили военную службу, и по каким-то причинам не подготовлен, здесь у нас тоже вопроса нет.

За таких умов - вибору в тих, кому не вдалося втекти від примусової мобілізації, не багато: або загинути десь в українських лісах, або скласти зброю та здатися у полон.

Володимир Зеленський, Президент України:

Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое - с вами будут обращаться цивилизовано, в соответствии со всеми конвенциями. Второе - никто не узнает обстоятельств того, как вы сдались в плен. Никто в россии не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье - если вы будете бояться возвращаться в россию и сами не захотите обмена, мы найдем способ обеспечить и это.

І тут є вже відпрацьований алгоритм – як саме солдату найганебнішої армії світу врятувати своє життя.

Усі ці снаряди, які так загрозливо летять у бік ворожих позицій, насправді не мають потужної руйнівної дії. Їхня мета - виключно інформативна.

Поліна Коваленко, воєнна кореспондентка:

На Донеччині наші захисники кожного дня виконують бойові завдання та не забувають про інформаційний фронт. За допомогою РСЗВ "ГРАД" вони надсилають противникам листи-нагадування, про те, чия це земля та якими будуть наслідки їх загарбницьких діям.

Снаряди реактивної системи залпового вогню споряджені агітаційними листівками. На кожній - заклик до окупантів: "Здавайтеся у полон!".

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Суть застосування агітаційних снарядів полягає в тому, що споряджений снаряд в найвищій траєкторії, коли він буде підлітати над ціллю, тобто над противником, розкривається, трубка виштовхує капсулу з якої будуть вилітати листівки, вітряна погода, яка буде поширювати листівки на велику площу.

За кілька годин наші захисники встигають відпрацювати по 2-х - 3-х напрямках, аби якомога більше окупантів отримали повідомлення.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Наводимось по усіх установках, тобто по прицілу, по рівню та по кутоміру з бусолі, за цей час, топогеодезист орієнтує свою бусоль та дає нам кут на машину, ми отримуємо приціл, рівень виставляємо кількість снарядів, чекаємо команди вогонь та стріляємо.

Робота наших бійців - інформаційна та бойова - дає потужні результати. Українські воїни на позиціях ворога знаходять стоси рапортів російських воzків, які нарешті зрозуміли, що вони - злочинці, а не "асвабадітєлі". І що тут на них чекає лише ганебна загибель.

Я, Кличко Кирилл Павлович, отказываюсь выполнять приказы верховного главнокомандующего из-за того, что на позициях, на которых мы находились, со стороны союзников нет поддержки для выполнения заданной цели. Наши товарищи погибают либо остаются тяжело ранеными. Нет нужных навыков для ведения боя. Это пишет солдат контрактной службы.

Для тих росіян, які не хочуть ставати гарматним м'ясом та класти своє життя на плаху збочених фантазій командирів армії злочинців, діє спеціальний чат-бот "Хочу Жить". Зателефонувавши за номером телефону чи написавши повідомлення у цей чат, солдат може отримати детальні інструкції, як залишитися живим.