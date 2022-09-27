"Не все так однозначно": Семен Слєпаков вперше з початку вторгнення написав пісню (відео) [ Редагувати ]
Популярний російський гуморист і резидент "Comedy club" Семен Слєпаков з початку російського вторгнення в Україну емігрував до Ізраїлю.
Сім місяців він перебував закордоном, а після початку "могілізації" в росії він дав зрозуміти, що повернтатися на батьківщину не збирається.
Весь цей час Слєпаков на зв'язок практично не виходив - лише 20 вересня опублікував у своєму блозі дивний вірш під назвою "Про слона".
А тепер випустив сатиричну пісню, де згадав війну в Україні. Пісня називається "Не все так однозначно".
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