"Сплошное надувательство": путін висловив невдовлення зерновою угодою з Україною [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін знову розкритикував ситуацію з виконанням "зернової угоди". Критика пролунала на нараді про хід польових робіт.
За словами путіна, зерно з України досі йде повз найбідніші країни світу. Він заявив, що станом на 23 вересня з 203 суден, які вийшли з портів України, лише чотири пішли до найбідніших країн за програмою ООН.
З 46 кораблів, відправлених з 19 по 23 вересня, 14 вказали як країну призначення чи посередника Туреччину, а 25 вирушили до Європейського Союзу.
Они что, беднейшие страны что ли? Ситуация здесь не меняется. Сплошное, просто неудобно говорить, но это сплошное надувательство, и ничего больше.
Жодних заяв щодо можливого припинення експорту українського зерна господар кремля не робив.
Нагадаємо, у вівторок, 27 вересня, з портів Одещини вийшли 9 балкерів з 345 тис. тонн зерна.
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