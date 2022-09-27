Після Toyota і Mazda японський автоконцерн Isuzu вивчає можливість повного припинення виробництва у росії. Про це повідомляє токійська газета Yomiuri із посиланням на заяву компанії.

Через вплив вторгнення Росії в Україну закупівля запчастин виявилася утрудненою, а місцевий завод зупинив виробництво.

Виробничий майданчик Isuzu знаходиться в Ульяновську, він був запущений у 2006 році. Концерн припинив виробництво у росії весною через вторгнення російської армії в Україну.

Нагадаємо, 25 вересня видання Nikkei повідомило про плани Mazda щодо припинення виробництва у Владивостоці.

23 вересня інший японський автовиробник - Toyota - оголосив про закриття заводу в Санкт-Петербурзі.