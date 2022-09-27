Isuzu планує закрити виробництво в росії [ Редагувати ]
Після Toyota і Mazda японський автоконцерн Isuzu вивчає можливість повного припинення виробництва у росії. Про це повідомляє токійська газета Yomiuri із посиланням на заяву компанії.
Через вплив вторгнення Росії в Україну закупівля запчастин виявилася утрудненою, а місцевий завод зупинив виробництво.
Виробничий майданчик Isuzu знаходиться в Ульяновську, він був запущений у 2006 році. Концерн припинив виробництво у росії весною через вторгнення російської армії в Україну.
Нагадаємо, 25 вересня видання Nikkei повідомило про плани Mazda щодо припинення виробництва у Владивостоці.
23 вересня інший японський автовиробник - Toyota - оголосив про закриття заводу в Санкт-Петербурзі.
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