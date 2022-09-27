Прорив "Північного потоку": з'явилися фото та відео [ Редагувати ]
Військові Данії опублікували кадри з місця витоку на "Північному потоці".
Про це повідомляють Збройні сили Данії.
За попередньою інформацією, ширина кола сягає кілька сотень метрів.
У ніч проти 26 вересня оператор "Північного потоку-2" повідомив, що тиск у газопроводі впав зі 105 барів до 7. Попри те, що "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію, його встигли заповнити 300 млн кубометрів. газу - за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.
Витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ з Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.
Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO— Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022
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Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що влада країни дуже серйозно ставиться до витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2". За її словами, ці аварії важко назвати збігом. Стався "величезний витік газу" і він триває,
Руйнування, які сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", мають "безпрецедентний характер". За даними німецької газети Tagesspiegel, однією із причин падіння тиску в газопроводах могла стати диверсія. Розпочато розслідування і все свідчить про те, що дві аварії не могли бути збігом
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