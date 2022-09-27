Військові Данії опублікували кадри з місця витоку на "Північному потоці".

Про це повідомляють Збройні сили Данії.

За попередньою інформацією, ширина кола сягає кілька сотень метрів.

У ніч проти 26 вересня оператор "Північного потоку-2" повідомив, що тиск у газопроводі впав зі 105 барів до 7. Попри те, що "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію, його встигли заповнити 300 млн кубометрів. газу - за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.

Витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ з Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.