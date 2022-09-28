Зеленський обговорив з новим прем'єром Британії російські псевдореферендуми [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський сьогодня, 28 вересня, провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс.
Про це повідомляє глава держави в Twitter.
Зеленський і Трасс обговорили незаконні "референдуми" росіян на тимчасово окупованих територіях України. Президент подякував британському прем'єру за підтримку та закликав відреагувати на дії росії.
"Очікуємо на лідерство Лондона і в реакції на російські псевдореферендуми. Відповіддю має бути лише посилення військової та фінансової підтримки України", - зазначив Зеленський.
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