Президент України Володимир Зеленський сьогодня, 28 вересня, провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс.

Про це повідомляє глава держави в Twitter.

Зеленський і Трасс обговорили незаконні "референдуми" росіян на тимчасово окупованих територіях України. Президент подякував британському прем'єру за підтримку та закликав відреагувати на дії росії.

"Очікуємо на лідерство Лондона і в реакції на російські псевдореферендуми. Відповіддю має бути лише посилення військової та фінансової підтримки України", - зазначив Зеленський.