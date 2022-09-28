Радянські книжки на макулатуринг! У Кропивницькому працівниці соціального центру збирають російськомовні книжки й здають на переробку. А за виручені гроші планують придбати автівку для захисників. Перші три сотні кілограмів уже пішли на макулатуру. Збиратимуть допоки не досягнуть своєї мети.

Яна Ковальова, керівниця центру соціально-психологічної допомоги:

Сьогодні це наша перша відправка, орієнтовно ми думаємо тут повинно бути кілограм 300, можливо більше ми сподіваємось і це буде перший внесок для придбання авто.

Цей макулатуринг ініціювали працівниці соціального центру. Спочатку позбулися радянського літературного непотребу на своїх полицях, і їх одразу підтримали й інші кропивничани.

Юлія Глущенко, соціальна педагогиня:

Ну я думаю, що їх вже ніхто не читає, просто вони стоять на полицях і припадають пилом і багато таких книжок, сьогодні ми мали забирать десять мішків, але ми просто не встигли, одна жінка зателефонувала, каже, що так багато книжок якби вони стояли, але я перебрала всі полиці, можете приїхати і забрать, так що наступна відправка буде цих десяти мішків.

Позбутися літературного мотлоху і допомогти нашим захисникам - така мета акції. Усі кошти підуть на придбання автівки для українських військових.

Яна Ковальова, керівниця центру соціально-психологічної допомоги:

Я думаю зараз кожна людина лягає спать і просипається з цією думкою - як можна допомогти нашим хлопцям. Ми збираємо орієнтовно дві тисячі доларів і, крім того, що ми збираємо книжки здаємо їх на макулатуру, містяни нам приносять картини, які ми реалізуємо через аукціон.

Соціальні працівники вже підрахували: для досягнення мети - необхідно здати на переробку 15 тонн радянського книжкового непотребу. Тому збиратимуть його допоки не досягнуть своєї мети.

Юлія Глущенко, соціальна педагогиня: