Росіяни обмінювали цивільних на військових: інтерв’ю із захисником "Азовсталі" [ Редагувати ]
У 2014 році він почав боротьбу із російською навалою, як партизан, у 2022 став на захист України, як військовий. Олександр Козидуб - один із захисників "Азовсталі". Три місяці він тримав оборону Маріуполя, дивом вижив після важкого поранення, був у російському полоні.
Чому непробивні бункери "Азовсталі" - це лише міф, яким тортурам піддавали українських захисників не лише російські армійці, а й навіть медики та як окупанти видавали цивільних за військових під час обміну полоненими - дивіться інтерв'ю до кінця.
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Він - один із тих, хто боронив Маріуполь. Володимир Підгірний - у минулому рятувальник, а з 2014-го - офіцер полку "Азов". Разом з побратимами у нелюдських умовах воїни примудрялися завдавали російським окупантам нищівних ударів.
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