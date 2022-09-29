У 2014 році він почав боротьбу із російською навалою, як партизан, у 2022 став на захист України, як військовий. Олександр Козидуб - один із захисників "Азовсталі". Три місяці він тримав оборону Маріуполя, дивом вижив після важкого поранення, був у російському полоні.

Чому непробивні бункери "Азовсталі" - це лише міф, яким тортурам піддавали українських захисників не лише російські армійці, а й навіть медики та як окупанти видавали цивільних за військових під час обміну полоненими - дивіться інтерв'ю до кінця.