Президент України Володимир Зеленський звернувся з народів Кавказу, Сибіру та інших корінних народів Росії. Глава держави розповів, що російська влада спрямовує ракети та бомби на мирні українські міста.

Кавказ знает, что это значит. Кавказ это видел.

І нагадав, що вже 58,5 тисяч російських солдатів загинули в Україні.

Они пришли нас убивать и погибли. Вам не называют это число. Вам врут, что погибло якобы около шести тысяч. 58,5! Вот в чем правда. Все они погибли из-за того, что этой войны захотел один человек. Только один. Которому служат многие. Народы Кавказа! Все народы на территории России! У вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто всё еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга.

Зеленський заявив, що український народ бачить, що російський народ чинить опір злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити свій провал. Провал своєї кадрової армії, своїх злочинних наказів.

Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас "грузом 200". А чего хотите вы? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от вранья. Я уверен, что вы знаете: бороться нужно сейчас! Боритесь, чтобы не погибнуть! Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации. Боритесь! Поборете.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до жителів Дагестану, закликаючи до опору мобілізації.