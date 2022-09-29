Посольство Італії у Москві звернулося до громадян країни з рекомендацією залишити росію. Італійцям слід найближчим часом виїхати з рф, сказано у повідомленні посольства.

Враховуючи останні зміни міжнародної ситуації та зростаючі труднощі повітряного та автомобільного сполучення з Росією, співвітчизникам, присутнім у Росії, рекомендується оцінити, чи необхідне перебування, а якщо ні, залишити країну.

Через оголошену володимиром путіним "часткову мобілізацією" уряд Тайваню закликав своїх громадян, які також мають російські паспорти, залишити росію. Про це повідомляє газета Taiwan News.

Міністерство закордонних справ заявило, що особи з подвійним громадянством мають подумати про те, чи залишатися їм у Росії чи їхати, оскільки ціни на авіаквитки зростають. Громадяни мають розуміти, що місця в літаках стають рідкістю, а також повинні дбати про свою особисту безпеку під час перебування у Росії.

28 вересня посольство США рекомендувало американцям залишити росію. З аналогічною рекомендацією до своїх громадян звернулися Польща, Болгарія, Естонія, Латвія та Румунія.