Державний департамент США звернувся до американських громадян із закликом негайно виїхати з росії. Звернення опубліковане, зокрема, на сайті посольства США в росії.

Держдепартамент нагадує, що 21 вересня в рф було оголошено мобілізацію.

Росія може відмовити у визнанні громадянства США особам з другим громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та закликати осіб з другим громадянством на військову службу.

На цей час, звертає увагу Держдеп, з росії в інші країни виконується лише обмежена кількість рейсів, і квитки на них на найближчі дати можуть бути недоступні, але сухопутні кордони досі відкриті.

Якщо ви хочете залишити Росію, вам слід якнайшвидше вжити самостійних заходів.

Також Держдепартамент настійно рекомендує громадянам США утриматися від поїздок до росії, а тих, хто зараз перебуває в РФ, просить уникати будь-яких політичних чи соціальних протестів.

Напередодні Болгарія закликала своїх громадян терміново залишити росію. З аналогічними застереженням виступила Польща та країни Балтії.