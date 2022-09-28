Держдепартамент США закликав американців негайно залишити росію [ Редагувати ]
Державний департамент США звернувся до американських громадян із закликом негайно виїхати з росії. Звернення опубліковане, зокрема, на сайті посольства США в росії.
Держдепартамент нагадує, що 21 вересня в рф було оголошено мобілізацію.
Росія може відмовити у визнанні громадянства США особам з другим громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та закликати осіб з другим громадянством на військову службу.
На цей час, звертає увагу Держдеп, з росії в інші країни виконується лише обмежена кількість рейсів, і квитки на них на найближчі дати можуть бути недоступні, але сухопутні кордони досі відкриті.
Якщо ви хочете залишити Росію, вам слід якнайшвидше вжити самостійних заходів.
Також Держдепартамент настійно рекомендує громадянам США утриматися від поїздок до росії, а тих, хто зараз перебуває в РФ, просить уникати будь-яких політичних чи соціальних протестів.
Напередодні Болгарія закликала своїх громадян терміново залишити росію. З аналогічними застереженням виступила Польща та країни Балтії.
по темі
Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І попередив про наслідки у разі підтримки росії у бойових діях в Україні. Про це йдеться у заяві глави пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса
Президент США назвав дії росії в Україні "безсоромним порушенням основних принципів статуту ООН". І запевнив, що країни Заходу продовжать демонструвати солідарність з Україною та протистояти вторгненню росії
Міжнародна спільнота має прискорювати темпи постачання військової допомоги Україні
Що таке це ОДКБ, і чому провальна російська кампанія в Україні може призвести до розвалу цього військового обʼєднання? Розповість Ольга Жидецька.
Радянська і російська співачка Алла Пугачова опублікувала в Instagram "звернення до мін'юсту рф", в якому попросила зарахувати себе "до лав іноагентів". Пугачова заявила, що солідарна зі своїм чоловіком Максимом Галкіним