Чотири місяці в невідомості та очікуванні на звістку. Ярина Геращенко дочекалася на повернення з полону свого коханого. Її Ігор боронив "Азовсталь". І з дня на день військовий має повернутися до Запоріжжя. Там на нього чекає вся його родина. Про це наступний сюжет.

Обійняти дорогу серцю людину. Це єдине, про що зараз мріє Ярина Геращенко. Зі своїм коханим - Ігорем вона не спілкувалася довгих чотири місяці. Останнє повідомлення боєць полку "Азов" надіслав їй 17-го травня, коли разом із іншими захисниками виходив з "Азовсталі".

Ярина Геращенко, дівчина захисника України:

Обстріли були щомиті, там не було такого, ну такого часу, щоб не обстрілювали, постійно з усього, що там, що є у наших ворогів з усього їх обстрілювали, тобто у них взагалі не було відпочинку.

Залишаючи "Азовсталь", Ігор попередив, зв'язку з ним не буде. Відтоді Ярина підтримувала в Запоріжжі його рідних. Робила все можливе, щоб наблизити день, коли її коханий повернеться додому. Дівчина разом із іншими активістами та родичами захисників "Азовсталі" організовувала акції, перфоманси та аукціони.

Віталія Король, волонтерка:

Думаю, що всі повинні щось робити для того, щоб ця війна вже скінчилась. Щоб якась підтримка в наших хлопців, ми щось маємо робити. Просто мені здається, то найбільший злочин зараз проходити, отак повз цих усіх новин і просто нічого не робити.

Ярина згадує - Ігор завжди був спокійним, врівноваженим та мав гарне почуття гумору. З ним познайомилася більш як 10 років тому. За цей час пережили й щасливі моменти, і розставання.

Про те, що під час останнього обміну полоненими хлопця звільнено, вона дізналася ввечері 21-го вересня.

Ярина Геращенко, дівчина захисника України:

Почала плакати від щастя і як-то кажуть бігати по будинку, батькам своїм повідомила, що така радість прийшла в наш дім і плакали, плакали ми всі. Буквально, мама його сказала, що він вдома і я через годину вже впала і заснула, і я просто, мені настільки потрібен був цей сон спокійний, що я просто заснула і дуже довго спала.

Зараз Ярина чекає на повернення Ігоря до Запоріжжя. Каже, коли це станеться - просто буде поруч і ні про що не розпитуватиме. Але неодмінно вислухає, якщо він сам захоче поділитися пережитим. Каже, зараз коханий почувається добре, але хвилюється за тих, хто й досі у російському полоні.

Ярина Геращенко, дівчина захисника України: