У Білому домі прокоментували процес прийняття України до НАТО [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
В США прокоментували подачу Україною заявки на членство в НАТО у прискореному порядку.
Про це повідомляє радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Зараз не час для проведення процесу прийняття України до НАТО", - заявив радник президента США Джо Байдена.
На його думку, найкращим шляхом підтримки України є практична підтримка "на землі". А вже процес у Брюсселі краще буде реалізувати в інший час. При цьому він наголосив, що США не відмовляються від підтримки політики "відчинених дверей" для НАТО.
"Усі рішення про вступ мають вирішуватися між 30 країнами-членами та державами, які бажають приєднатися", - додав Салліван.
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