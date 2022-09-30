В США прокоментували подачу Україною заявки на членство в НАТО у прискореному порядку.

Про це повідомляє радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Зараз не час для проведення процесу прийняття України до НАТО", - заявив радник президента США Джо Байдена.

На його думку, найкращим шляхом підтримки України є практична підтримка "на землі". А вже процес у Брюсселі краще буде реалізувати в інший час. При цьому він наголосив, що США не відмовляються від підтримки політики "відчинених дверей" для НАТО.

"Усі рішення про вступ мають вирішуватися між 30 країнами-членами та державами, які бажають приєднатися", - додав Салліван.