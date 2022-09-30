Окупанти завдали удару по житловому будинку у Миколаєві: які наслідки [ Редагувати ]
У ніч проти п'ятниці, 30 вересня, російські війська завдали ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці у Миколаєві. Ворог застосував ракету С-300. Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Рятувальникам удалося дістати з-під завалів жінку.
Сьогодні близько першої години ночі 2 з них потрапили в дев'ятиповерхівку. Через це потрапляння одна жінка опинилася під завалами, а вже близько шести була деблокована нашими рятувальниками. Слава Богу, залишилася жива.
Усього внаслідок обстрілу житлового будинку поранення отримали 8 людей.
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