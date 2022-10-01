У Маріуполі росіяни запустили хвилю фейків після "референдуму" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росіяни в Маріуполі запустили ряд фейків серед місцевого населення після проведення так званого "референдуму". Окупанти таким чином хочуть залишити якнайбільше людей у місті.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Після "референдуму" у Маріуполі збільшилася кількість людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію або в країни ЄС. Тому окупанти поширюють брехню, аби дискредитувати українську владу.
Так, росіяни стверджують, що після "референдуму" жителі Маріуполя нібито стали громадянами рф, тому в Україні на них чекає арешт, а ЄС забороняє в'їзд.
Насправді ж українці не несуть відповідальності за находження в окупації, а незаконне рішення росії про анексію не поширюється на жителів міста.
Також окупанти заявлять, що Україна нібито оголосить колаборантами тих людей, які отримали "гуманітарку" чи працювали на розборах завалів. Але ця інформація не відповідає дійсності.
"Маріупольці, які через російський полон змушені виживати, не є колаборантами через отримання гуманітарної допомоги або роботи. За виключенням керівних та інших посад, пов’язаних з організацією допомоги окупанту та певних професій", - пояснив Андрющенко.
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