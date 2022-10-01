Голова Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Україні немає жодного сенсу вести мирні переговори з главою кремля володимиром путіним та його оточенням. Про це він написав у Twitter.

За його словами, діалог можливий, але лише при зміні влади у рф.

Фіксуємо та закріплюємо основи: 1. Немає жодного сенсу вести переговори з "танцюристами на кістках" - путіним і його найближчим оточенням. Їхні слова мають від’ємну вартість. 2. Переговори можливі, але з новим президентом росії, який більш адекватно оцінюватиме реальність.