Немає сенсу говорити з "танцюристами на кістках": Подоляк про переговори з кремлем [ Редагувати ]
Голова Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Україні немає жодного сенсу вести мирні переговори з главою кремля володимиром путіним та його оточенням. Про це він написав у Twitter.
За його словами, діалог можливий, але лише при зміні влади у рф.
Фіксуємо та закріплюємо основи:
1. Немає жодного сенсу вести переговори з "танцюристами на кістках" - путіним і його найближчим оточенням. Їхні слова мають від’ємну вартість.
2. Переговори можливі, але з новим президентом росії, який більш адекватно оцінюватиме реальність.
Фіксуємо та закріплюємо основи:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 1, 2022
1. Немає жодного сенсу вести переговори з «танцюристами на кістках» – Путіним і його найближчим оточенням. Їхні слова мають від’ємну вартість.
2. Переговори можливі, але з новим Президентом Росії, який більш адекватно оцінюватиме реальність.
по темі
У суботу, 1 жовтня, набув чинності закон США про ленд-ліз для України
Україна звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням розглянути по суті справу спроб росії анексувати території
Угорщина кардинально змінить свою проросійську позицію у разі українських перемог, тоді ж країна підтримає вступ України до НАТО
Лідер правлячого білоруського режиму олександр лукашенко висловився про війну в Україні
До кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого