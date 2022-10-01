Розстріл автоколони на Харківщині: загинуло 24 людини, серед них вагітна і 13 дітей (фото, відео) [ Редагувати ]
Внаслідок розстрілу окупантами цивільної автоколони між селищами Курилівка та Піщане, що в Куп’янському районі, загинули 24 людини, серед них вагітна жінка і 13 дітей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як інформують правоохоронці ГУНП в Харківській області, обстріл відбувся 25 вересня близько 9.00 год.
У СБУ повідомили, що рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів.
Вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку "ГАЗель".
Кільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим. Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян.
Правоохоронці роблять все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян.
Нагадаємо, 30 вересня ворог здійснив ракетний обстріл пункту виїзду цивільних авто з Запоріжжя на тимчасово окуповані території. 118 людей постраждали, з них 30 загинули.
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