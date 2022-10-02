Викрадення окупантами гендиректора ЗАЕС: Кулеба обговорив питання з Гроссі [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого російськими окупантами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Про це він написав у Twitter.
Кулеба проінформував генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, що Україна готова сприяти ротації експертів агентства на станції.
Я наголосив, що росія має вивести війська та військову техніку зі станції. Він запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого росією директора ЗАЕС.
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