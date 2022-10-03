На Херсонщині збили ворожий Су-25 [ Редагувати ]
На Херсонщині ЗСУ збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
3 жовтня, опівдні, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російських штурмовика Су-25.
Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 3 жовтня окупанти втратили в Україні 265 літаків і 228 вертольотів.
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