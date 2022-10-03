"Місіс Крим - 2022" заспівала "Червону калину", російська поліція почала перевірку (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Криму російська поліція почала перевірку через публікацію в мережі відео, на якому переможниця конкурсу краси "Місіс Крим - 2022" Ольга Валєєва разом із подругою на балконі квартири співає пісню "Ой у лузі червона калина".
Окупаційна влада Криму вимагає "жорстоко покарати зрадницю", оскільки ця композиція "вважається гімном українських націоналістичних формувань, зокрема заборонених у РФ".
Сама Ольга Валєєва заявила у забороненому в росії Instagram, що співала без злого наміру і не хотіла щось пропагувати.
Говорю как есть! Я знать не знала, что эта песня с чем-то связана и является какой-то запрещенной! И пели мы ее без всяких смыслов и подсмыслов и символов! Просто спели украинскую песню (мы так думали, что это просто песенка, которую знаем давно).
Це вже не перший випадок переслідування мешканців Криму за виконання українських пісень. У серпні Ленінський районний суд Криму оштрафував на 50 тис. руб. за дискредитацію збройних сил РФ відвідувача караоке-бару в Щолкіне Дмитра Гайна, який попросив діджея поставити українську пісню "Дике поле".
Пісня "Ой у лузі червона калина", написана 1914 року, є Гімном Січових стрільців. Після російського вторгнення у лютому 2022 року стала неофіційним гімном спротиву.
27 лютого її виконав у Києві лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який вступив до тероборони. Потім кавер на цю пісню зробив гурт Pink Floyd.
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