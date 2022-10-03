Голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов у 2012 році продовжив паспорт громадянина рф замість паспорта, виданого йому в росії 1999 року. Про це, посилаючись на СБУ, яка перевірила відповідні дані у реєстрах рф, повідомила пресслужба Верховного суду України.

Сьогодні, 3 жовтня 2022 року, Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд, про наявність у судді Львова Богдана Юрійовича (дата народження - 28 вересня 1967 року, місце народження - місто Запоріжжя) громадянства російської федерації згідно з даними реєстрів рф. Також в СБУ зазначили, що перевірка цих даних продовжується, про її результати буде повідомлено додатково.

За даними СБУ, Львов за даними податкового реєстру рф отримав податковий номер 774319527956 у реєстрі угод з нерухомості РФ щодо квартири за адресою: Росія, Москва, 125565, вул. Ленінградське шосе, 88.

Перевірка даних триває, додали у Службі.

Розслідування проєкту "Схеми" виявило, що Богдан Львов отримав громадянство РФ ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році він оновив російський паспорт після досягнення 45-річчя. Його дружина, яка народилась в Москві, також має громадянство РФ.

За даними журналістів, за російським паспортом Львова проводилися операції із незадекларованою нерухомістю його родини у Москві.

Сам суддя Львов стверджує, що це фейк. Він показав скани документів про те, що він двічі успішно пройшов поліграф, здав аналізи і "наводить остаточні докази", що повідомлення про наявність у нього громадянства рф - "брехлива та замовна кампанія".

Раніше "Подробиці" опублікували інструкцію для українців на окупованих територіях, яким довелося взяти російський паспорт.