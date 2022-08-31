Що робити, якщо довелося взяти російський паспорт: інструкція [ Редагувати ]
Не брати російського паспорта закликає жителів окупованих територій українська влада. Найбільш активно росіяни примусово паспортизують наших громадян на Херсонщині та Запоріжжі.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.
І роз'яснили, навіщо росія роздає свої паспорти за спрощеною процедурою, та що робити, якщо узяти новий документ усе ж таки довелося.
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