Щонайменше 5 тисяч дельфінів загинули у Чорному морі від початку повномасштабного вторгнення росії

Тіла ссавців знаходять не лише на вітчизняних пляжах, але також у Туреччині, Болгарії, Румунії та навіть самій росії. Що саме спричинило мор, та скільки часу знадобиться на відновлення популяції дельфінів - дізнавалася Марина Біленька.