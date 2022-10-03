Не можна вести перемовини з терористами: прем’єр Естонії про ядерні погрози росії [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міжнародна спільнота не повинна припиняти допомагати Україні та йти на поступки росії через погрози застосування ядерної зброї. Інакше кремль буде використовувати цей аргумент знову і знову.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Естонії Кайя Каллас в ефірі ВВС.
Вона зазначила, що вісім років тому рф приховано починала окупацію Криму та розповідала про "зелених чоловічків". Проте зараз вона відкрито веде агресивну війну проти сусідньої держави.
"Це зовсім нова перспектива. Вони погрожують ядерною зброєю. Повинна бути дуже жорстка реакція. Якщо це зійде їм з рук - вони будуть використовувати цей аргумент знову і знову, тому що це спрацювало, тому що вони бачать, що ми боїмося і готові робити те, чого вони хочуть. Не можна вести перемовини з терористами", - сказала прем'єр.
Каллас зазначила, що Росія тероризує світ і намагається примусити припинити допомагати Україні - "не йти на кроки, на які ми б в іншому разі пішли, якби не боялися".
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