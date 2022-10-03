На благодійному аукціоні в Чернівцях вдалося зібрати близько 2 млн грн для дітей війни [ Редагувати ]
Близько двох мільйонів гривень для дітей війни вдалося зібрати на благодійному аукціоні у Чернівцях. За ці кошти хочуть облаштувати будинок для зимівлі для понад півтори сотні вихованців соціально-реабілітаційних центрів Миколаївщини. Більш як пів року діти мешкають у літньому таборі на Буковині.
Валерія, вихованка центру соціально-психологічної реабілітації Миколаєва:
- Про що ви мрієте? - Про сім`ю. - А яку би ти хотіла сім'ю? - Я..сім'ю…яка мені допоможе.
Валерії лише 11. Дівчинка має двох сестер і брата. Та щиро ділиться головною своєю мрією - мати батьків. Діти мешкали у центрі соціально-психологічної реабілітації Миколаєва. Та з початком бойових дій заклад переїхав на Буковину. 16-річний Олег розповідає, як їх вивозили з-під обстрілів.
Олег, вихованець центру соціально-психологічної реабілітації Миколаєва:
Найважче було бачити, як летять ракети, коли ми сиділи в Антонівці неподалік від Миколаєва, ми бачили, як летіли 10 ракет. І ще ми бачили, коли проїжджало 300 машин росіян.
Після тривалих і складних переїздів Україною близько півтори сотні дітей зрештою знайшли прихисток у літньому таборі поблизу буковинського села.
Яна Рогожа, співорганізаторка благодійного заходу:
В них дуже складна історія евакуації. Частина їх вихователів, яких вони безмежно любили, вони загинули в процесі евакуації. І це неможливо сприймати ось так спокійно. Тому ми вирішили, що хочемо дати їм турботу, любов, підтримку, щоб вони знали, що в цьому світі вони не одні.
Дітям шукають опікунів, і декого вже прилаштували в сім'ї. Старші вступили до Чернівецьких вишів та коледжів, інші діти відвідують місцеві школи. Але зимувати у літньому таборі буде складно. Тож поруч із будиночками, де мешкають юні переселенці, почали зводити чотириповерховий зимовий корпус.
Щоб зібрати на це гроші, у Чернівцях провели благодійний аукціон. До організації долучилися телеведучі, підприємці, митці та блогери.
Дмитро Карпачов, телеведучий, психолог:
Оця впевненість, що їх захистять, оця впевненість у майбутньому, вона дуже важлива і для того, аби зараз за цих обставин якось справитися з внутрішніми емоціями, і для того, аби нести цю віру далі. Бо ці діти, які потрапили у стан війни, вони ж будуть продовжувати відбудовувати нашу державу.
Учасники і організатори представили понад два десятки ексклюзивних лотів. Один із них - кава з міським головою.
Роман Клічук, міський голова Чернівців:
Американо, звичайне американо..без молока і без цукру. Ну якомога більша сума, тому що гроші йдуть на благодійність, звичайно.
Не менші надії організатори покладали і на мистецькі лоти, зокрема і картини від благодійниці, української художниці Катерини Зубик.
Іванна Мельник, співорганізаторка благодійного заходу:
Стартова ціна, здається, 3 тисячі чи 5 тисяч гривень, але ми очікуємо, що.. картина дуже гарна і люди мають бути зацікавлені, щоб вона прикрасила інтер'єр їхнього дому.
І не помилилися!
- 5 тисяч, хто дасть більше? - 6, це прозвучало від чоловіка. Бачу вас…
Продати вдалося все. А головне - так зібрали близько двох мільйонів гривень. І це, кажуть доброчинці, тільки початок великого проєкту підтримки дітей війни, які продовжують прибувати до Чернівецької області, бо їхні міста обстрілюють російські терористи.
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