Відеохостинг YouTube планує зробити відтворення відео у роздільній здатності 2160p (4K) лише платним підписникам Premium. Таким чином, максимальна якість для пересічних користувачів буде не більше 1440p (2K).

Останніми тижнями деякі користувачі повідомили, що відтворення відео з роздільною здатністю 2160p було обмежено текстом, який позначає це як преміум-функцію.

Згодом YouTube підтвердили через Twitter , що ті, хто бачить нові обмеження, були частиною експерименту, щоб краще зрозуміти переваги функцій користувачів Premium. Поки це лише експеримент, але, як показує практика із зникненням кнопки "не подобається", такі ініціативи згодом стають запровадженими.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp