Відеохостинг YouTube планує зробити відтворення відео у роздільній здатності 2160p (4K) лише платним підписникам Premium. Таким чином, максимальна якість для пересічних користувачів буде не більше 1440p (2K).

Останніми тижнями деякі користувачі повідомили, що відтворення відео з роздільною здатністю 2160p було обмежено текстом, який позначає це як преміум-функцію.

Згодом YouTube підтвердили через Twitter , що ті, хто бачить нові обмеження, були частиною експерименту, щоб краще зрозуміти переваги функцій користувачів Premium. Поки це лише експеримент, але, як показує практика із зникненням кнопки "не подобається", такі ініціативи згодом стають запровадженими.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp — Alvin (@sondesix) October 1, 2022

Компанія наразі лише порекомендувала користувачам залишати відгуки про обмеження, щоб алгоритми Google «внесли покращення».

Підписка YouTube Premium коштує 99 грн/місяць, а сімейна – 149 грн/місяць. Послуга надає доступ до YouTube Music Premium, а також завантаження для перегляду офлайн, фонове відтворення та, найголовніше, перегляд без реклами.

YouTube відомий своєю досить агресивною рекламою. Деяким користувачам часом доводиться переглядати до десяти рекламних оголошень на одному відео, які не можна пропустити, що дуже дратує.

Раніше ми повідомляли про те, як на YouTube з'явилася нова функція.