Президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента рф щодо визнання "незалежними" Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.

Про це повідомляє відповідний указ.

"Визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента Російської Федерації від 17 березня 2014 року № 147, від 21 лютого 2022 року № 71, від 21 лютого 2022 року № 72, від 29 вересня 2022 року № 685, від 29 вересня 2022 року № 686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів президента російської федерації", - йдеться в документі.

Крім цього, в указі наголошується, що "територія України є цілісною і недоторканною в межах її міжнародно визнаного державного кордону, а суверенітет України поширюється на всю її територію".

Як відомо, 4 жовтня, Радфед росії ратифікував "договори" про включення захоплених українських територій до складу рф.