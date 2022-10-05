У Британії стартували навчання майбутніх командирів ЗСУ [ Редагувати ]
У Великій Британії та Північної Ірландії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ. Про це повідомляє Міноборони України.
Даний курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу із врахуванням бойового досвіду Збройних Сил України.
Тренування проводять як українські, так і британські інструктори. Для навчання використовують іноземні зразки озброєння та військової техніки.
Курс передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права.
Після навчання військовослужбовців призначать на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.
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