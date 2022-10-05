Windows 11 отримала велике оновлення 22H2: головні нововведення [ Редагувати ]
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Windows 11 версії 22H2 — це перше велике оновлення нової операційної системи від Microsoft, яка вийшла минулого року. Багато хто не поспішав із переходом на нову версію через деякі не дуже зручні нововведення, більшість із яких були виправлені першим великим оновленям 22H2. Тому Windows 11 можна вже дати другий шанс.
Розробка версії 22H2 почалася незадовго до завершення розробки Windows 11, і наразі вона розгортається як безкоштовне оновлення для всіх користувачів Windows 11 із зваженим і поетапним підходом. Основна увага апдейту 22H2 зосереджена на постійному вдосконаленні, підвищенні продуктивності ОС і покращеннях для користувачів планшетів.
Коротко про основні вдосконалення у Windows 11 версії 22H2
- Папки програми в меню "Пуск";
- Змінний розмір закріпленої області в меню "Пуск";
- Перетягування іконок на панель завдань (одна із основних претензій користувачів Windows 11);
- Інтеграція Focus Assist із Центром сповіщень;
- Нова функція фонового зображення "прожектор";
- Нова функція спеціальних можливостей голосового доступу;
- Нова функція доступності "Живі субтитри";
- Нові жести та анімація для користувачів сенсорних екранів;
- Нова панель макетів прив’язки під час переміщення вікон програми;
- Вдосконалений додаток "Диспетчер завдань";
- Вкладки у Провіднику файлів (з’явиться окремим оновленням у жовтні);
- Краща інтеграція OneDrive із "Провідником файлів";
- Численні покращення інтерфейсу користувача.
Це не вичерпний список, а скоріше короткий виклад найбільш помітних змін і вдосконалень, які постачаються як частина версії 22H2.
Оновлення розгортається хвилями, тому воно може бути доступним у Windows Update не відразу. У найближчі дні ви отримаєте повідомлення від системи про наявність оновлення для всіх відповідних ПК. Доречі, не всі комп’ютери підходять для оновлення.
Невирішені проблеми
Разом з оновленням з’явились проблеми, які потребують подальшого вирішення Microsoft. Як повідомляє Neowin, компанія вже підтвердила зниження продуктивності в Windows 11 22H2 під час копіювання великих файлів по локальній мережі.
За словами спеціалістів Microsoft, користувачі Windows 11 2022 Update можуть відчути на 40% менше пропускної здатності через протокол SMB під час копіювання великих файлів вагою кілька гігабайт або більше.
Помилка проявилась лише у оновленні 22H2, тому якщо для вас важлива можливість передачі файлів по локальній мережі, бажано тимчасово залишатись на старій версії Windows 11 до отримання виправлення згодом.
Раніше podrobnosti.ua повідомляли про те, як був знайдений спосіб безкоштовно отримати Windows 11.
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