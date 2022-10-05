Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прямує до Києва для консультацій щодо створення охоронної зони ядерної та фізичної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Гроссі у Twitter.

"Їдемо до Києва на важливі зустрічі. Потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи", - написав він.