Глава МАГАТЕ їде до Києва: що відомо [ Редагувати ]
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прямує до Києва для консультацій щодо створення охоронної зони ядерної та фізичної безпеки навколо Запорізької АЕС.
Про це повідомляє Гроссі у Twitter.
"Їдемо до Києва на важливі зустрічі. Потреба у створенні охоронної зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції зараз актуальна як ніколи", - написав він.
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