Президент США Джо Байден доручив вивчити можливість збільшити видобуток нафти у країні. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Також він доручив випустити на ринок у листопаді додаткові 10 млн барелів зі стратегічного резерву нафти в короткостроковій перспективі. Так Байден відреагував на рішення ОПЕК+ скоротити видобуток на 2 млн барелів на добу. Воно діятиме з листопада. Це найбільше скорочення з 2020 року.

Президент розчарований недалекоглядним рішенням ОПЕК+ скоротити квоти на видобуток, у той час як світова економіка стикається з негативним впливом путінського вторгнення в Україну. У той час, коли підтримка глобальних поставок енергоресурсів має першорядне значення, це рішення вплине на країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже страждають від підвищених цін на енергоносії.

У США і раніше виступали проти планів ОПЕК знизити видобуток. Американська влада вважає, що це призведе до зростання світових цін на нафту. На зниженні видобутку наполягали росія та Саудівська Аравія.

Через нестачу вільних потужностей ОПЕК+ збільшила прогноз з видобутку нафти на вересень лише на 100 тис. барелів на добу. Організація також знизила прогноз з видобутку нафти на жовтень на 100 тисяч б/добу, повернувшись таким чином до серпневих параметрів угоди.

У середу, 5 жовтня, в рамках восьмого пакету антиросійських санкцій Євросоюз заборонив морське транспортування нафти третім країнам за ціною, вищою за встановлену. Ембарго Євросоюзу на російську нафту набуде чинності 5 грудня.