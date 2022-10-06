Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо про жертви та руйнування (фото, відео) [ Редагувати ]
Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя, є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Попередньо щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки! Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше знаходиться 5 чоловік.
Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція.
Очільник області повідомив про високу загрозу повторних ракетних атак. Секретар міськради Анатолій Куртєв додав:
Відомо, що на цей час в результаті рашистської атаки по житловим будинкам загинуло дві людини... Також на цей час є інформація про 10 постраждалих. Двоє з них відмовилися від госпіталізації, 8 ушпиталено. Люди, які знаходяться в лікарнях, перебувають у станах середньої та легкої тяжкості. Рятувальні роботи тривають.
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