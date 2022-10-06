Рашисти вдруге за добу вдарили по Запоріжжю (фото, відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти вдруге за останні години вдарили по Запоріжжя. Ракетну атаку підтвердив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Увага. Чергова ракетна атака ворога. Перебувайте в укриттях!
Окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв. При цьому місцеві жителі повідомили, що удари знову прогриміли неподалік центру міста. Інших подробиць поки що немає.
Це друга атака на місто за цю добу. О 5-й ранку ворог вдарив сімома ракетами. Зруйновані багатоквартирні житлові багатоповерхівки, принаймні двоє загиблих. Під завалами є люди, триває рятувальна операція.
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