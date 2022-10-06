У Харківській області ЗСУ повністю звільнили Борівську громаду [ Редагувати ]
Українські військові продовжують просування на Харківському та Херсонському напрямках. Про це повідомляє Deepstatemap.
Так, згідно з даними карти, наші захисники повністю деокупували Борівську громаду у Харківськой області. Таким чином, ЗСУ просунулися далі у напрямку Сватового (Луганська область).
Окрім того, українські бійці зайшли у село Дудчани у Херсонській області.
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