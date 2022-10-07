У Дніпрі можуть опинитися на вулиці 200 котів та собак. Орендований будинок, де їм облаштували притулок, у найближчий час попросили звільнити. Як збираються рятувати тварин - дізнавалася Олена Мендалюк.

Інеса Капінус - засновниця притулку для тварин:

Они приезжают в стрессе и после этого они особенно какие-то благодарные, ласковые животные.

Інеса розповідає про котів-переселенців. Вона вже 3 роки рятує покинутих тварин. А від початку повномасштабного російського вторгнення дає другий дім тим, кого вивезли з гарячих точок - Маріуполя, Торецька, Костянтинівки. Нині у притулку 6 котів із Сіверська.

Інеса Капінус - засновниця притулку для тварин:

Может быть 2-3 годика, очень ласковые, кастрированные, знает лоток, привит. Вот сидит от туда же, две кошки и еще Маруся, и еще одна кошка в домике спряталась.

Ось у цих клітках коти на карантині. Хтось потребує особливого догляду, харчування, а хтось має норовливий характер, тому контактувати з іншими не можуть.

Вот допустим Карась, нам его подбросили в приют. Взрослый кот-шотландец. У него есть физиологические проблемы связаны с пищеворением. Он не может есть с общих мисок. Надеимся что кто-то увидет Карася и захочет подарить ему несколько лет еще домашней жизни. К людям очень милый, ласковый такой, общительный, его сняли с дерева и хозяева не нашлись.

Більшість мешканців притулку тимчасово взяли містяни, доки не знайдуться нові господарі. Бо хатина, де зараз вони живуть, замала для двохсот покинутих тварин. До того ж, орендодавці попросили притулок виїхати. Новий просторий будинок Інеса вже знайшла. Та поки бракує коштів його викупити.

Інеса Капінус - засновниця притулку для тварин:

Это дом гараздо больше чем этот. Ближе к 200 квадратам и позволить животных ростить болеее комфортно и можно забрать с передержек, не тратить на это дополнительные деньги.

У новому будинку хочуть оселити і собак. Нині у притулку їх близько трьох десятків.

Чимало тварин - не породисті, ще й хворі. Наприклад, Чорниш - зовсім не відчуває задніх лап.

Інеса Капінус - засновниця притулку для тварин:

У него компресия - позвонок в позвонок. Пришел наш парень Герман, этот пес ему так понравился и подарил ему коляску. Но наш Черныш не любьит коляску, он вылазит с коляски.

Інеса переконує: щирі та віддані тварини з притулку стануть для нових господарів найвдячнішими друзями.