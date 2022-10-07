З 7 жовтня в Україні набирає чинності закон про заборону на публічне виконання російської музики, у тому числі на телебаченні, радіо, кінотеатрах, школах та інших громадських місцях. Відповідний закон №7273-д Верховна Рада ухвалила у червні 2022 року.

Обмеження стосуватиметься усіх виконавців, які мали російське громадянство з 1991 року. Заборона стосується саме пісень російських виконавців, а не російськомовних творів. З українського телебачення зникнуть кліпи росіян. Слухати вдома "Ленинград" чи Михайла Круга можна, однак сусіди можуть написати скаргу до поліції.

Щоправда, така заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до Переліку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України.

"Білим списком" виконавців з рф займатиметься апарат РНБО. Перелік розміщуватимуть на сайті відомства, яке й працюватиме над його вчасним оновленням.

Нагадаємо, водіям автобусів і таксі заборонили вмикати музику в салоні.