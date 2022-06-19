В Україні з’явиться "білий" список російських артистів. Його створення передбачає законопроект №7273-д, схвалений Верховною Радою.

Російські зірки, які потрапили до переліку, зможуть, як і раніше, гастролювати в Україні, а їхня музика - крутитися на радіо та музичних каналах.

Музикант не повинен входити до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці ("чорний" список Мінкульту).

До списку включатимуть виконавців, які подали заяву до СБУ та декларацію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Декларація також міститиме:

заклик до держави-агресора негайно припинити агресію проти України;

зобов'язання утримуватись від будь-яких дій чи кроків, які могли б свідчити про підтримку агресії проти України;

згоду на публікацію такої декларації;

Оприлюднює та оновлює список Апарат РНБО на офіційному веб-сайті.

Нагадаємо, що Рада 19 червня звернулася до країн ЄС із закликом надати Україні статус кандидата, скасувала військовий збір для українських захисників і заборонила російську музику та ввезення книг з росії.