У Зеленського відреагували на руйнування Кримського мосту [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на пожежу на Керченському мосту, що трапилась у суботу, 8 жовтня.
Про це повідомляє Подоляк в Twitter.
"Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене - повернуто Україні, усе російське окупаційне - вигнане", - сказав він.
Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022
Пожежа на Кримському мосту: що відомо на цей момент
Рух Кримським мостом було перекрито 8 жовтня після масштабної пожежі. На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.
У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".
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