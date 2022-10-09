Нідерландський пілот Макс Ферстаппен здобув дострокову перемогу на чемпіонаті світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1". У неділю, 9 жовтня, пілот команди Red Bull виграв Гран-прі Японії. Перегони пройшли на трасі "Судзука".

The moment Max found out he was world champ 🙌#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/nQD8oVaplD — Formula 1 (@F1) October 9, 2022

Друге місце посів пілот команди Ferrari підданий Монако Шарль Леклер. Третім фінішував мексиканець Серхіо Перес із Red Bull. Шарля Леклера оштрафували на 5 секунд, тому Серхіо Пересу відійшло друге місце, гонщик з Монако посів третє.

25-річний Макс Ферстаппен стає володарем титулу чемпіона "Формули-1" вдруге поспіль. У 2021 році він став першим представником Нідерландів, який виграв у цих перегонах.