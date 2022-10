Нідерландський пілот Макс Ферстаппен здобув дострокову перемогу на чемпіонаті світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1". У неділю, 9 жовтня, пілот команди Red Bull виграв Гран-прі Японії. Перегони пройшли на трасі "Судзука".

The moment Max found out he was world champ 🙌#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/nQD8oVaplD