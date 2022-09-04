Нідерландський пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен став переможцем 15-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1". Перегони відбулися на автодромі у Зандворті.

Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Нідерландів вдруге поспіль. Цього сезону ця перемога стала для нього дев'ятою та четвертою поспіль. До цього пілот вигравав перегони на етапах у Бельгії, Угорщині та у Франції.

Другим на змаганнях у Нідерландах фінішував британський пілот Mercedes Джордж Рассел. Третім - підданий Князівства Монако Шарль Леклер з Ferrari. Четверте місце у семиразового чемпіона світу британця Льюїса Хемілтона (Mercedes).

Читайте також Audi приєднується до "Формули-1"

За підсумками перегонів на рахунку Макса Ферстаппа 310 очок. На другий рядок таблиці піднявся Шарль Леклер (201 очко). Стільки ж очок у мексиканця Серхіо Переса з команди Red Bull. Льюїс Хемілтон опинився на шостому рядку і набрав 158 очок.

Японець Юкі Цунода з Alfa Tauri та фін Вальттері Боттас з Alfa Romeo вибули з гонки через технічні проблеми.

Наступний етап "Формули-1" відбудуться в Італії з 9 по 11 вересня на автодромі Монца.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен став переможцем чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1" сезону 2021 року.