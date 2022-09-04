Ферстаппен вдруге поспіль виграв Гран-прі Нідерландів "Формули-1" [ Редагувати ]
Нідерландський пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен став переможцем 15-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1". Перегони відбулися на автодромі у Зандворті.
Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Нідерландів вдруге поспіль. Цього сезону ця перемога стала для нього дев'ятою та четвертою поспіль. До цього пілот вигравав перегони на етапах у Бельгії, Угорщині та у Франції.
Другим на змаганнях у Нідерландах фінішував британський пілот Mercedes Джордж Рассел. Третім - підданий Князівства Монако Шарль Леклер з Ferrari. Четверте місце у семиразового чемпіона світу британця Льюїса Хемілтона (Mercedes).
За підсумками перегонів на рахунку Макса Ферстаппа 310 очок. На другий рядок таблиці піднявся Шарль Леклер (201 очко). Стільки ж очок у мексиканця Серхіо Переса з команди Red Bull. Льюїс Хемілтон опинився на шостому рядку і набрав 158 очок.
Японець Юкі Цунода з Alfa Tauri та фін Вальттері Боттас з Alfa Romeo вибули з гонки через технічні проблеми.
Наступний етап "Формули-1" відбудуться в Італії з 9 по 11 вересня на автодромі Монца.
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен став переможцем чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1" сезону 2021 року.
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