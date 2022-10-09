Цинічні звинувачення путіна: у Зеленського дали "гостру" відповідь [ Редагувати ]
Радника голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що після того, як окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Запоріжжя, внаслідок чого загинули 13 людей, російський диктатор володимир путін наважився звинуватити Україну у тероризмі через те, що спецслужби нібито влаштували вибух на Кримському мосту.
Про це повідомляється у Twitter.
путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це.
Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022
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