По Запоріжжю вранці вдарили 12 ракет - ОВА (фото, відео) [ Редагувати ]
По Запоріжжю вранці 11 жовтня вдарили 12 ракет С-300, є влучення в цивільні об'єкти, повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію.
На місці одного із «прильотів», куди влучили 2 російські ракети, загинула 1 людина, повідомила ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв.м.
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